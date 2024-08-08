У страшній ДПТ на Київщині загинуло подружжя, їхній син потрапив до лікарні (фото)

Водію іншого авто надали допомогу на місці

У ДТП на Київщині загинуло подружжя. Їхня дитина потрапила до лікарні.

Трагічна подія сталася у четвер, 8 серпня, поблизу села Дибинці в Обухівському районі. Про це повідомляє поліція Київської області.

Попередньо водійка автомобіля "Mazda", не дотримавшись правил дорожнього руху, допустила зіткнення з авто "Mercedes".

Внаслідок аварії 47-річна кермувальниця "Mazda" та її 44-річний чоловік загинули на місці. В авто перебував 14-річний син подружжя. Його госпіталізували до лікарні.

Аварія на Обухівщині

Водій іншого автомобіля отримав медичну допомогу на місці події.

Правоохоронці з'ясовують усі обставини трагедії. За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження.

Вижив 14-річний пасажир авто "Mazda"

"Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом дорожньо-транспортної події, що спричинила смерть (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України)", — йдеться у повідомленні.

ДТП поблизу села Дибинці

Нагадуємо, днями в Києві сталася смертельна аварія. Мотоцикліст на високій швидкості врізався у вантажівку.

У потоці автівок водій мотоцикла не впорався з керуванням і допустив зіткнення з вантажним автомобілем. Попередньо від отриманих травм чоловік помер на місці.

Раніше "Телеграф" писав, в Києві на проспекті Валерія Лобановського сталася смертельна ДТП за участю вантажного автомобіля та легковика Mazda. Попередньо водій легковика, тративши контроль над авто, врізався у вантажівку "DAF", яка рухалася попереду.