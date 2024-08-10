Жахлива ДТП у Києві: в аварії загинула капітанка поліції (фото)

Жінка присвятила дев’ять років свого життя поліції Києва

Жахлива ДТП сталася зранку в Києві. В аварії загинула інспекторка Києва, капітанка поліції Інна Ліфанова. Інцидент стався у суботу, 10 серпня, на Кільцевій дорозі.

Про загибель поліціянтки повідомили у Патрульній поліції Києва. Від отриманих травм жінка загинула на місці.

"Це сталося сьогодні вранці, коли Інна їхала на денну зміну власним автомобілем та потрапила у ДТП. На жаль, від отриманих травм Інна загинула на місці. Смерть колеги — величезна втрата для всієї патрульної поліції України. Ця трагедія залишила без люблячої матері двох дітей", — йдеться в повідомленні.

Інна Ліфанова понад дев’ять років свого життя присвятила чергуванням на Деснянському районі Києва, виконувала обовʼязки командира роти.

"За час служби Інна зарекомендувала себе, як завзятий та відповідальний працівник, яка не боялася труднощів у роботі та завжди допомагала та підтримувала своїх колег", — написали правоохоронці.

Інна Ліфанова

Місцеві пабліки опублікували відео з місця події. На ньому розтрощений Volkswagen.

Повідомляється, що водійка нібито врізалася у відбійник і вилетіла з авто. Через отримані травми загинула на місці.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у страшній ДТП на Київщині загинуло подружжя, їхній син потрапив до лікарні. Попередньо водійка автомобіля "Mazda", не дотримавшись правил дорожнього руху, допустила зіткнення з авто "Mercedes".