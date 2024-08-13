Під Донецьком КамАЗ окупантів розчавив дитячу команду з велоспорту: багато поранених, є жертви (відео)

Вантажівка "підштовхнула" машину супроводу, є жертви

На Донецькій кільцевій автодорозі сталася аварія, внаслідок якої постраждали спортсмени з велоспорту. На окупованих Росією територіях під час тренувального заїзду 12 серпня вантажівка зіткнулася з автомобілем супроводу, після чого авто наїхало на колону велосипедистів.

Внаслідок інциденту постраждали семеро дітей, двоє були у вкрай тяжкому стані. У тому числі й лідерка збірної Дарина Самойлович, яка померла від травм.

Подробиці аварії

За інформацією місцевих ЗМІ, вантажівка "КамАЗ" штовхнула автомобіль, що рухався попереду, він супроводжував спортсменів. Удар був настільки сильний, що машину відкинуло на велосипедистів. Внаслідок аварії семеро велосипедистів отримали травми, а двоє, включаючи Дарину, були госпіталізовані у тяжкому стані.

Водія вантажівки затримали, і щодо нього порушено кримінальну справу за статтею про надання послуг, які не відповідають вимогам безпеки.

Раніше "Телеграф" писав, що в російському Волгограді військова вантажівка знесла чоловіка на пішохідному переході. Він загинув на місці просто на очах у дітей.