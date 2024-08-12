У російському Волгограді військова вантажівка знесла чоловіка на пішохідному переході (відео)

Чоловік загинув на місці просто на очах у дітей

У Волгограді російський військовий зніс вантажівкою чоловіка на очах його власних дітей. Інцидент стався у неділю, 11 серпня.

На відео, яке несеться мережею, видно, що чоловік переходив дорогу у визначеному для цього місці, коли на нього налетіла військова вантажівка. Ролик опублікувало видання "Baza".

"Чоловік зліз із пенні-фартинга (велосипеда з великим колесом) і йшов переходом разом із дітьми на зелене світло. У цей момент по крайній лівій смузі неслася військова вантажівка, водій якої навіть не пригальмував", — йдеться в повідомленні.

За інформацією видання, чоловік загинув на місці просто на очах у дітей — позаду нього донька та син їхали самокатами.

"Загиблим виявився реставратор Сергій Тіпайлов. Пізніше та ж вантажівка врізалася в УАЗ і знову зникла з місця ДТП", — пише "Baza".

Згодом, російські ЗМІ повідомили про те, що керманича КАМАЗу затримали. Ним виявився 39-річний чоловік, який нібито викрав вантажівку з військової частини.

Як стверджують місцеві ЗМІ, чоловік не був військовим, а до частини прийшов, щоб підписати контракт. Йому відмовили через те, що він знаходився у стані алкогольного сп’яніння і тоді чоловік вирішив угнати КАМАЗ.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Перу за жорстоке вбивство росіянки було затримано українця. За даними видання, українець Іван Кузьмін та 44-річна росіянка Людмила Лазаренко нібито разом займалися духовними практиками та приймали заборонені речовини.