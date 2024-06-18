Тіла загиблих розкидані по всій дорозі: в Росії автобус зіштовхнувся з двома вантажівками (фото, відео)

Уламки авто та тіла розкидані трасою

Автомобільна аварія забрала життя 8 людей у Рязанській області у вівторок, 18 червня. Жахлива ДТП сталася на трасі М-5 у Шилівському районі.

Вона призвела до повного перекриття автомобільного руху. Відповідні відео поширюють у місцевих телеграм-каналах.

За попередніми даними, зіткнулися два вантажних автомобілі, мікроавтобус "Газель" та позашляховик Land Rover Discovery. Внаслідок потужного удару 8 осіб загинули на місці події. На відео видно, що всі транспортні засоби отримали сильні ушкодження. Це свідчить про неймовірну силу удару. В результаті зіткнення мікроавтобус повалило на бік, джип розвернуло посеред дороги.

Окрім того, 13 людей, серед яких 3 дітей, дістали травми різного ступеня тяжкості. Усіх постраждалих терміново госпіталізували до Шилівського медичного центру для надання необхідної допомоги.

На місці масштабної аварії працюють екстрені служби та рятувальники. Причини та обставини трагічної ДТП наразі з'ясовуються слідчими. Федеральна траса М-5 у районі Шилова Рязанської області повністю перекрита для руху транспорту.

За попередньою інформацією, правила дорожнього руху порушив водій "ГАЗелі". Він виїхав на зустрічну. Проти водія уже відкрили кримінальну справу.

Раніше "Телеграф" писав про страшну ДТП під Львовом. Зіштовхнулись 2 вантажівки. Вони зім'яті вщент.