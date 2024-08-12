"Духовні практики" закінчилися сумно: у Перу за жорстоке вбивство росіянки затримано українця (фото та відео)

У жертви залишилися діти

У Перу українця затримали за підозрою у жорстокому вбивстві громадянки Росії. Воно сталося у місті Юримагуас.

"Верховний суд проведе слухання про попереднє ув’язнення строком на дев’ять місяців стосовно українця, який, ймовірно, вбив і розчленував громадянку Росії", — повідомляє пресслужба Верховного суду Перу у соцмережі Х.

Засідання перенесли з 11 на 12 серпня через погане самопочуття підозрюваного, якого доправили до лікарні. Після рішення суду його, ймовірно, знову відправлять до лікувального закладу.

Газета El Comercio публікує деякі деталі справи та називає імена підозрюваного та жертви. Вбивство сталося 8 серпня у Центрі комплексного лікування Dos Mundos. За даними видання, українець Іван Кузьмін та 44-річна росіянка Людмила Лазаренко нібито разом займалися духовними практиками та приймали заборонені речовини. Під впливом наркотиків чоловік почав поводитися агресивно.

Людмила Лазаренко

Співробітники центру почули крики, що долинали з кімнати, де були 38-річний громадянин України та росіянка, та викликали поліцію. Коли двері в номер відчинили, виявилося, що росіянка мертва. Українець, ймовірно, побив її до смерті та намагався розчленувати тіло. Іван був у неадекватному стані, а тіло жінки лежало у крові.

Під час затримання Іван поводився неадекватно — кричав, вкусив і вдарив співробітника, схопив ножа та почав погрожувати самогубством. Поліцейські пов’язали його та доставили у дільницю. Під час обшуку у речах українця виявили трубку для куріння наркотиків.

Затримання українця

Іван Кузьмін під час затримання

Невідомо, чи були українець і росіянка парою, адже в мережі Людмила викладала фото зі своєю родиною — вона має чоловіка та двох дітей. Сім’я проживала у Тайланді. Росіянка любила подорожувати, захоплювалася духовними практиками, неодноразово була в Перу. Цього разу вона приїхала туди на ретріт (духовне оновлення та очищення).

Людмила з родиною

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Німеччині розпочався судовий процес проти пари з України, яка вбила на заході країни громадянина Латвії. 55-річний українець та його 49-річна дружина мали інвалідність, але це не завадило їм розчленувати вбитого.