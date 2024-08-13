Под Донецком КамАЗ оккупантов раздавил детскую команду по велоспорту: много раненых, есть жертвы (видео)

Грузовик "подтолкнул" машину сопровождения, есть жертвы

На Донецкой кольцевой автодороге произошла авария, в результате которой пострадали спортсмены по велоспорту. На территориях, оккупированных Россией, во время тренировочного заезда 12 августа грузовик столкнулся с автомобилем сопровождения, после чего авто наехало на колонну велосипедистов

В результате инцидента пострадали семеро детей, двое были в крайне тяжелом состоянии. В том числе и лидер сборной Дарина Самойлович, которая скончалась от полученных травм.

Подробности аварии

По информации местных СМИ, грузовик "КамАЗ" толкнул впереди идущий автомобиль, который сопровождал спортсменов. Удар был настолько сильным, что машину откинуло на велосипедистов. В результате аварии семь человек получили травмы, а двое, включая Дарину, были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Водителя грузовика задержали, и в отношении его возбуждено уголовное дело по статье, касающейся оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее "Телеграф" писал, что в российском Волгограде военный грузовик снес мужчину на пешеходном переходе. Он погиб на месте прямо на глазах у детей.