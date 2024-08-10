Під Дніпром чоловік кинув у двір колишньої гранату: чим все закінчилось (фото)

Шекспірівські пристрасті розгорілися у Синельниківському районі

43-річний співмешканець жительки с. Дмитрівка, що у Синельниківському районі Дніпропетровської області, влаштував серед ночі сварку, а тоді кинув гранату у двір колишньої коханки. На щастя, жінка не постраждала. Нагадаємо, у Броварах чоловік кинув гранату у поліціянтів, суд вже вирішив як його покарати.

Про інцидент на Синельниківщині повідомляє Національна поліція у Дніпропетровській області. Внаслідок інциденту було пошкоджено будинок жінки.

"Вночі до потерпілої прийшов колишній співмешканець. Чоловік влаштував сварку, під час якої кинув боєприпас на подвір’я будинку та пішов. Внаслідок вибуху постраждалих не має, тільки пошкоджено будинок", — йдеться у повідомленні поліції.

Оперативники кримінальної поліції затримали підозрюваного буквально за кілька годин. Ним виявився 43-річний місцевий житель. Нині слідство встановлює походження гранати та з’ясовує всі деталі справи.

Чоловікові інкримінують статтю про хуліганство. Судом зловмиснику обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Київщині чоловік підірвав гранату під час сварки із дружиною. Внаслідок вибуху він отримав страшні травми та помер на місці події.