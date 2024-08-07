Смертельна ДТП у Києві: мотоцикліст на шаленій швидкості влетів у вантажівку (відео)

Чоловік помер на місці

У середу, 7 серпня, в Києві сталася смертельна аварія. Мотоцикліст на високій швидкості врізався у вантажівку.

Про це повідомляє місцевий телеграм-канал "Київ Інфо". Очевидці ДТП поділилися відео з місця події.

У потоці автівок водій мотоцикла не впорався з керуванням і допустив зіткнення з вантажним автомобілем. Попередньо від отриманих травм чоловік помер на місці.

Трагічний інцидент стався на бульварі Миколи Міхновського в Печерському районі столиці. Внаслідок аварії на бульварі утворився величезний затор. Рух транспорту ускладнений в напрямку центра міста.

ДТП на бульварі Міхновського

Обставини страшної ДТП встановлюють правоохоронці.

На місці аварії

Нагадуємо, що днями в Києві на проспекті Валерія Лобановського сталася смертельна ДТП за участю вантажного автомобіля та легковика Mazda.

Попередньо водій автомобіля Mazda не врахував дорожню обстановку. Втративши контроль над автомобілем, він врізався у вантажівку DAF, яка рухалася попереду. Удар виявився фатальним для водія легковика, він загинув на місці.

Водій вантажівки, який залишився неушкодженим, пройшов тест на алкоголь, результат якого виявився негативним.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві трамвай на шаленій швидкості без гальм "протаранив" близько десяти автомобілів. Аварія сталася на вулиці Глибочицькій в Шевченківському районі столиці, є постраждалі.