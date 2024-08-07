У Києві літня жінка випала з вікна багатоповерхівки: подробиці (фото)
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Після падіння на асфальт потерпіла не вижила
У Києві літня жінка випала з 4-го поверху багатоповерхівки. Трагедія сталася на вулиці Милославській у Деснянському районі столиці.
Про це повідомляють читачі місцевого телеграм-каналу "Київ Оперативний". Фото з місця події потрапило в мережу.
Наразі невідомо чи було самогубство, чи нещасний випадок. У ЗМІ зазначають, що жінка загинула.
На нечіткій світлині можна побачити на асфальті людину без ознак життя. Поки що офіційної інформації про трагедію немає.
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Нагадуємо, у Києва стався трагічний інцидент — на занедбаній будівлі Дарницького вокзалу помітили хлопця, який упав з висоти. Потерпілий перебував у свідомості, але він отримав тяжкі травми.
На місце оперативно прибули медики швидкої допомоги, які почали надавати потерпілому допомогу та наклали йому на шию "шину".
На відео з місця події видно, що хлопець у свідомості, однак у нього закривавлено обличчя і він важко, гарячково дихає.
У соцмережі зазначають, що на цій недобудові всього за декілька днів сталося одразу кілька подібних інцидентів. Це місце навіть почали називати "проклятим".
Раніше "Телеграф" писав, що днями в Києві жінка намагалася зістрибнути з мосту на проспекті Науки. Правоохоронці врятували відчайдуху від страшних наслідків.