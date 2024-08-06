Смертельна ДТП у Києві: на проспекті Лобановського Mazda влетіла під вантажівку (фото)

Поліція розпочала розслідування обставин аварії

Сьогодні вранці в Києві на проспекті Валерія Лобановського сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля та легковика Mazda. Через що рух транспорту ускладнений в напрямку Деміївської площі.

Повідомлення про ДТП надійшло до поліції о 8:20 ранку. На місце події виїхали слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного Главку, патрульні поліцейські, співробітники ДСНС та медики.

Обставини події

За попередньою інформацією, водій автомобіля Mazda не врахував дорожню обстановку. Втративши контроль над автомобілем, він врізався у вантажівку DAF, яка рухалася попереду. Удар виявився фатальним для водія легковика, він загинув на місці.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, яка ретельно вивчає всі деталі цієї трагічної пригоди. Водій вантажівки, який залишився неушкодженим, пройшов тест на алкоголь, результат якого виявився негативним. На місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група, яка встановлює обставини ДТП.

Раніше"Телеграф" писав про те, що днями під Києвом неадекватний водій вчинив серйозне ДТП і пошкодив поліцейське авто. На щастя, у тій автопригоді ніхто не постраждав.