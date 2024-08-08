В страшном ДПТ на Киевщине погибли супруги, их сын попал в больницу (фото)
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Водителю другого автомобиля оказали помощь на месте
В ДТП на Киевщине погибли супруги. Их ребенок попал в больницу.
Трагическое событие произошло в четверг, 8 августа, вблизи села Дыбинцы в Обуховском районе. Об этом сообщает полиция Киевской области.
Предварительно водитель автомобиля "Mazda", не придерживаясь правил дорожного движения, допустила столкновение с автомобилем "Mercedes".
В результате аварии 47-летняя водитель "Mazda" и ее 44-летний мужчина погибли на месте. В автомобиле находился 14-летний сын супругов. Его госпитализировали в больницу.
Водитель другого автомобиля получил медицинскую помощь на месте происшествия.
Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии. По факту ДТП полиция открыла уголовное производство.
"Следователи следственного управления полиции Киевщины начали досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины)", — говорится в сообщении.
Напоминаем, на днях в Киеве произошла смертельная авария. Мотоциклист на высокой скорости врезался в грузовик.
В потоке автомобилей водитель мотоцикла не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым автомобилем. Предварительно от полученных травм мужчина скончался на месте.
Ранее "Телеграф" писал, в Киеве на проспекте Валерия Лобановского произошло смертельное ДТП с участием грузового автомобиля и легковушки "Mazda". Предварительно водитель легковушки потерял контроль над авто и врезался в двигавшийся впереди грузовик "DAF".