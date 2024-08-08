В страшном ДПТ на Киевщине погибли супруги, их сын попал в больницу (фото)

Водителю другого автомобиля оказали помощь на месте

В ДТП на Киевщине погибли супруги. Их ребенок попал в больницу.

Трагическое событие произошло в четверг, 8 августа, вблизи села Дыбинцы в Обуховском районе. Об этом сообщает полиция Киевской области.

Предварительно водитель автомобиля "Mazda", не придерживаясь правил дорожного движения, допустила столкновение с автомобилем "Mercedes".

В результате аварии 47-летняя водитель "Mazda" и ее 44-летний мужчина погибли на месте. В автомобиле находился 14-летний сын супругов. Его госпитализировали в больницу.

Авария на Обуховщине

Водитель другого автомобиля получил медицинскую помощь на месте происшествия.

Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии. По факту ДТП полиция открыла уголовное производство.

Выжил 14-летний пассажир авто "Mazda"

"Следователи следственного управления полиции Киевщины начали досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины)", — говорится в сообщении.

ДТП вблизи села Дыбинцы

Напоминаем, на днях в Киеве произошла смертельная авария. Мотоциклист на высокой скорости врезался в грузовик.

В потоке автомобилей водитель мотоцикла не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым автомобилем. Предварительно от полученных травм мужчина скончался на месте.

Ранее "Телеграф" писал, в Киеве на проспекте Валерия Лобановского произошло смертельное ДТП с участием грузового автомобиля и легковушки "Mazda". Предварительно водитель легковушки потерял контроль над авто и врезался в двигавшийся впереди грузовик "DAF".