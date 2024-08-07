Сумна статистика: за добу на дорогах Києва загинули три пішоходи (фото)

За всіма фактами аварій правоохоронці відкрили кримінальні провадження

За минулу добу, 6 серпня, в Києві сталася низка смертельних ДТП. На столичних дорогах загинули три пішоходи.

Двоє переходили на нерегульованих переходах, один в недозволеному місці. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Аварія з трагічними наслідками сталася в Дарницькому районі на вулиці Тростянецька. Водійка автомобіля "Toyota Auris" збила 64-річного чоловіка, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Від отриманих травм чоловік помер дорогою до медичного закладу.

Аварія на Тростянецькій

Ще одна трагедія сталася в Голосіївському районі на Столичному шосе в напрямку станції метро "Видубичі". Водій "Renault Grand Scenic" збив 34-річного чоловіка, який переходив дорогу в недозволеному місці. Пішохода відкинуло на іншу смугу, де його переїхав інше авто. Чоловік отримав травми несумісні з життям і загинув на місці.

ДТП на Столичному шосе

Також смертельна ДТП трапилася в Шевченківському районі на вулиці Данила Щербаківського. Водій авто "Audi А5" збив 75-річну жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок ДТП постраждала померла на місці події.

Аварія на Щербаківського

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури за фактами усіх трьох ДТП розпочаті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого", — зазначають у прокуратурі.

Раніше "Телеграф" писав, що в Києві сталася смертельна аварія — мотоцикліст на високій швидкості врізався у вантажівку. Попередньо від отриманих травм чоловік помер на місці.