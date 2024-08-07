У Броварах 10-річна дитина за кермом авто влетіла у стіну елітного ЖК: деталі загадкового ДТП (фото)

Дитина за кермом протаранила двері кафе

У Броварах на вулиці Симоненка сталася дорожньо-транспортна пригода, яка вразила місцевих жителів. За попередньою інформацією, легковий автомобіль врізався у стіну житлового будинку.

Однак найшокуючіше в цій ситуації — за кермом була 10-річна дівчинка. Машина загальмувала об стіну нової багатоповерхівки.

Наразі обставини аварії з’ясовуються. Однак на фото видно, що Chevrolet загальмувало за кілька десятків сантиметрів від дверей кафе. Там, цілком ймовірно, могли бути люди. Потрощені стільці на літньому майданчику наштовхують на сумні думки.

У коментарях до новини користувачі висунули припущення про можливу причину події. "Схоже, хтось із батьків залишив дитину в машині, поки самі пішли у справах. А дитина, мабуть, вирішила не гаяти часу", — пишуть коментатори.

У будь-якому випадку, навіть за найсприятливішого результату, батьки вскочили на штраф. Оскільки, згідно з 15.12. ПДД водій не повинен залишати транспортний засіб, не вживши всіх заходів, щоб не допустити його самовільного руху, проникнення в нього та (або) незаконного заволодіння ним. Тобто, перш ніж залишати машину навіть ненадовго, потрібно забрати із собою ключі запалювання та закрити всі двері.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві трамвай без гальм розбив десяток авто. Є постраждалі.