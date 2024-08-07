В Броварах 10-летний ребенок за рулем авто влетел в стену элитного ЖК: детали загадочного ДТП (фото)

Ребенок за рулем протаранил дверь кафе

В Броварах на улице Симоненка произошло дорожно-транспортное происшествие, которое потрясло местных жителей. По предварительной информации, легковой автомобиль врезался в стену жилого дома.

Однако самое шокирующее в этой ситуации — за рулем находилась 10-летняя девочка. Машина затормозила о стену новой многоэтажки.

На данный момент обстоятельства аварии выясняются. Однако на фото видно, что Chevrolet затормозило в нескольких десятках сантиметром от двери кафе. Там, вполне возможно, могли находиться люди. Растрощенные стулья на летней площадке наталкивают на грустные мысли.

В комментариях к новости пользователи выдвинули предположение о возможной причине происшествия. "Похоже, кто-то из родителей оставил ребенка в машине, пока сам пошел по делам. А ребенок, видимо, решил не терять времени даром," — пишут комментаторы.

В любом случае, даже при самом благоприятной исходе, родители попали на штраф. Поскольку, согласно 15.12. ПДР водитель не должен покидать транспортное средство, не приняв все меры, чтобы не допустить его самовольного движения, проникновения в него и (или) незаконного завладения им. То есть, прежде чем покидать машину даже ненадолго, нужно забрать с собой ключи зажигания и закрыть все двери.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве трамвай без тормозов разбил десяток авто. Есть пострадавшие.