"Прокляте місце": на покинутому Дарницькому вокзалі сталася моторошна трагедія (відео 18+)

На місці працювали усі екстрені служби міста

У п’ятницю, 26 липня, у Дарницькому районі Києва стався трагічний інцидент — на занедбаній будівлі Дарницького вокзалу було виявлено хлопця, який упав з висоти. Потерпілий перебував у свідомості, але він отримав тяжкі травми.

Про це повідомляють київські Телеграм-канали. Правову кваліфікацію події буде присвоєно після проведення всебічного розслідування.

На недобудові Дарницького вокзалу, розташованого по вулиці Привокзальній, було виявлено молодика. Хлопець упав з висоти кількох поверхів та приземлився на асфальтні плити.

На місце оперативно прибули медики швидкої допомоги, які почали надавати потерпілому допомогу та наклали йому на шию "шину".

На опублікованих у соцмережі кадрах видно, що постраждалий у свідомості, однак у нього закривавлено обличчя і він важко, гарячково дихає.

Що саме сталося тут – суїцид чи нещасний випадок – невідомо.

Причини та обставини трагедії належить встановити слідству. За цим фактом буде проведено розслідування.

У соцмережі зазначають, що на цій недобудові всього за пару днів сталося одразу кілька подібних інцидентів. Це місце навіть почали називати "проклятим".

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Довідково: Дарницький вокзал почали будувати у 2003-2004 роках. Будівля вокзалу мала бути висотою в 6 поверхів (сьомий — технічний), а під вокзалом була б станція метро Сирецько-Печерської лінії. Добова пропускна спроможність вокзалу розрахована на 14 600 осіб, а загальна площа будівлі – майже 71 000 квадратних метрів. Орієнтовна кошторисна вартість будівництва становила 1,7 мільярда гривень.

За кілька років об’єкт повністю закинули, навіть не заморозивши вже практично завершену будівлю. У 2018 році з недобудованого Дарницького вокзалу зняли всі будівельні крани, а споруда через відсутність її консервації стала непридатною.

Трагедія сталася на недобудові Дарницького вокзалу

Нагадаємо, днями у Києві з вікна багатоповерхівки вистрибнув голий чоловік. Інцидент стався у житловому комплексі "Пори року" на вулиці Мокра, 16 (Кудряшова).

Чоловік якимось дивом вижив, і медикам навіть вдалося його реанімувати. Потім постраждалого госпіталізували, але від отриманих травм він зрештою помер.

Обставини трагедії встановлюються. За цим фактом проводиться розслідування.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві зі скляного мосту зістрибнув молодий хлопець. Документів він при собі не мав і був одягнений тільки в одні шорти.