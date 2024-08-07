В Киеве пожилая женщина выпала из окна многоэтажки: подробности (фото)
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После падения на асфальт потерпевшая, к сожалению, не выжила
В Киеве пожилая женщина выпала с 4-го этажа многоэтажки. Трагедия произошла на улице Милославской в Деснянском районе столицы.
Об этом сообщают читатели местного телеграм-канала "Киев Оперативный". Фото с места происшествия попало в сеть.
Пока неизвестно было ли самоубийство это или несчастный случай. В СМИ отмечают, что женщина погибла.
На нечеткой фотографии можно увидеть на асфальте человека без признаков жизни. Пока что официальной информации о трагедии нет.
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Напоминаем, у Киева произошел трагический инцидент — на заброшенном здании Дарницкого вокзала заметили парня, котрій упал с высоты. Пострадавший находился в сознании, но получил тяжелые травмы.
На место оперативно прибыли медики скорой помощи, которые начали оказывать пострадавшему помощь и наложили на шею "шину".
На видео с места происшествия видно, что парень в сознании, однако у него окровавлено лицо и тяжело, лихорадочно дышит.
В соцсети отмечают, что на этой заброшке всего за несколько дней произошло сразу несколько подобных инцидентов. Это место даже стали называть "проклятым".
Ранее "Телеграф" писал, что на днях в Киеве женщина пыталась спрыгнуть с моста на проспекте Науки. Правоохранители спасли отчаянную от страшных последствий.