Печальная статистика: за сутки на дорогах Киева погибли три пешехода (фото)

По всем фактам аварий правоохранители открыли уголовные производства

За минувшие сутки, 6 августа, в Киеве произошел ряд смертельных ДТП. На столичных дорогах погибли три пешехода.

Двое переходили на нерегулируемых переходах, один в неположенном месте. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Авария с трагическими последствиями произошла в Дарницком районе по улице Тростянецкая. Водитель автомобиля "Toyota Auris" сбила 64-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм мужчина умер по дороге в медицинское учреждение.

Авария на Тростянецкой

Еще одна трагедия произошла в Голосеевском районе на Столичном шоссе в направлении станции метро "Выдубичи". Водитель "Renault Grand Scenic" сбил 34-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Пешехода отбросило на другую полосу, где его переехало другое авто. Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью и погиб на месте.

ДТП на Столичном шоссе

Также смертельное ДТП произошло в Шевченковском районе на улице Даниила Щербаковского. Водитель авто "Audi А5" сбил 75-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Авария на Щербаковского

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры по фактам всех трех ДТП начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 286 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего", — отмечают в прокуратуре.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве произошла смертельная авария — мотоциклист на высокой скорости врезался в грузовик. Предварительно от полученных травм мужчина скончался на месте.