В Киеве мужчина пытался спасти самоубийцу и сам попал под поезд (фото)

Спаситель остался без пальцев

В Киеве женщина пыталась покончить жизнь самоубийством, прыгнув под поезд. Неравнодушный мужчина бросился ее спасать.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Событие произошло на одной из станций городской электрички в Соломенском районе столицы.

Героическая попытка спасти жизнь незнакомому человеку закончилась с последствиями для обоих. Под колеса поезда попали и женщина, и ее спаситель.

К счастью, они остались в живых. Однако женщина получила открытый перелом ноги и многочисленные травмы, мужчина потерял пальцы на ноге.

На месте происшествия

Напомним, на днях в Киеве женщина пыталась спрыгнуть с моста на проспекте Науки. Очевидцы отмечают, что на месте инцидента работали сотрудники полиции.

Правоохранители спасли женщину от страшных последствий. Мотив дерзкого поступка пока неизвестен.

Движение транспорта временно перекрывали на съезде с проспекта на улицу Саперно-Слободскую.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве полуобнаженный мужчина пытался совершить самоубийство, лег на трамвайные рельсы. Отчаяний натянул рюкзак на голову и ждал, когда его переедет транспорт.

К нему сразу бросились люди, пытаясь помочь мужчине. По словам очевидцев, мотивом совершения самоубийства стала смерть его брата на войне.