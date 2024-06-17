Стрілець записав передсмертне відео: з'явились нові подробиці вбивства двох стрімерок у Вінниці

Розслідування справи ще триває

Стали відомі нові подробиці вбивства відомих українських стрімерок Віри Пантери та її подруги Наталії у Вінниці. Їх вбивця записав передсмертне відео.

За даними поліції, 18-річна Наталія померла на місці, а її подруга, 19-річна Віра, отримала тяжке поранення в голову, пише ТСН. Попри це вона змогла подзвонити на 103.

Як розповіла речниця поліції Вінницької області Заріна Маєвська, поранена дівчина сама викликала швидку, але не змогла відчинити двері. Тому, за її словами, поліцейським вдалося потрапити до квартири лише через вікно на третьому поверсі.

Тяжко поранену Віру доправили до реанімації. За її життя медики боролись добу.

Медичний директор лікарні швидкої допомоги Богдан Трохименко розповів, що на момент надходження стан потерпілої був вкрай важкий, з порушенням життєвих функцій. Після операції вона знаходилась в реанімаційному відділенні, її стан залишався критично важким і згодом дівчина померла.

Як вдалося встановити правоохоронцям, до вбивства причетний 23 річний чоловік Наталії Михайло. Заданими слідчих, під час сімейної сварки він вихопив зброю і почав стріляти.

Маєвська зазначила, що після цього хлопець зачинив квартиру і пішов у безлюдну прибережну зону. Там він вистрелив собі в голову та помер.

За даними прокуратури, Михайло був військовим та з минулого року мав статус учасника бойових дій. Увесь цей час він воював на передовій. А напередодні приїхав у відпустку.

Керівник Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Олексій Рихлюк підкреслив, що пістолет, з якого стріляв Михайло, йому не видавався. Крім того, за словами Рихлюка, ця зброя взагалі відсутня на обліку у військовій частині, де служив хлопець.

Він також повідомив, що є передсмертний відеозапис, в якому Михайло зізнається у вбивстві та називає мотиви. Також з ним був пістолет ТТ, яким він вчинив дане вбивство. Водночас у прокуратурі озвучені на відео мотиви злочину не розголошують.

Сусідка загиблих Лідія Войтюк розповіла, що чула тієї ночі сварку. За її словами, Наталя почала жити тут недавно, а згодом до неї приєдналася подруга.

"Він два роки був на нулі і цей прийшов у відпустку перший раз і таке трапилось. А це його дружина взяла подружку, щоб менше платити і так вони жили двоє", — повідомила сусідка.

Нагадаємо, раніше місцеві ЗМІ назвали ім’я вбивці Віри Пантери та її подруги Наталії та ймовірний мотив злочину. Хлопець два роки воював на фронті.