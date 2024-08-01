Могла впасти в кому: "Телеграф" дізнався подробиці про напад на дівчину з інвалідністю у Вінниці

Подвійна загроза для життя

Владислава, постраждала від нападу нетверезих чоловіка та жінки на пляжі "Хімік" у Вінниці, ледь не впала у кому через надто високий рівень цукру та сильний стрес. Це сталось через те, що нападники намагались втопити дівчину й забрали у неї глюкометр та інсулін.

Через цю подію стан здоров’я Владислави суттєво погіршився, тому її зі струсом мозку виписали та направили в ендокринний диспансер. Подробиці нападу постраждала розповіла "Телеграфу".

Чому на дівчину напали: версія Владислави

Інцидент стався на вінницькому пляжі "Хімік". За словами дівчини, розпочалось все зі словесної сварки з нетверезим чоловіком через… туалет. Приміщення було закрите на ключ. Коли Владислава звернулась до робітника пляжу з проханням відкрити його та пояснила, що має серйозну хворобу, їй видали ключ. Саме це і розлютило чоловіка.

"Мотивом у чоловіка стало те, що, як виявилося, йому перед цим не дали ключ від туалету, а до мене, коли попросила і пояснила, що я інвалід, робітник пляжу поставився з розумінням, і дав ключ. Чоловіка це дуже розлютило і дослівно висловився "Вона тобі що відсм*ктала за ключ", а потім до мене "а мені відсм*кчеш?", на що я сказала що він ненормальний і пішла до подруги", ― згадує Владислава.

Розмову між дівчиною та чоловіком почула супутниця того чоловіка. Вона теж була нетвереза. Владислава вважає, що жінка могла приревнувати свого партнера, бо вигукувала на її адресу нецензурні слова. Дівчина відповіла, що вона "сама така". Жінка розлютилась та побігла за Владиславою.

Потім дівчину вдарили по голові. Після цього жінка у неї відібрала глюкометр та інсулін, викинула їх у воду. Саму дівчину вона намагалась втопити та били об камінь.

На місце події викликали "швидку допомогу" та правоохоронців. У дівчини був високий цукор і медики зазначили, що вона може впасти в кому.

"Наразі відкрито кримінальне провадження щодо осіб, які вчинили злочин. Нападників в той же вечір затримали", ― зазначає Владислава.

Наслідки нападу

Дівчину госпіталізували у стаціонар з нудотою, запамороченням та втратою свідомості. У неї діагностували струс мозку, але незабаром виписали.

"Направлення на висновок невролога був струс мозку, і згідно з цим сімейний лікар написав направлення по ургентній (невідкладній) госпіталізації. Пройшла необхідні обстеження, всілякі аналізи та мій загальний стан покращився щодо травм голови, але сильні погіршення моєї хвороби діабету стали однією з причин виписки, бо це профіль лікарів-ендокринологів. Через занадто сильний стрес і те, що рівень цукру в крові (через відсутність інсуліну, що був разом з глюкометром викинутий нападаючою жінкою), був дуже високий, що загрожувало комою, це відмічено працівниками ШМД, які приїхали на місце події. Після цього мене виписали із середнім ступенем важкості, у напрямку в ендокринний диспансер, для подальшого проходження реабілітації щодо моєї хвороби", ― розповіла дівчина.

Напад позначився і на психічному здоров’ї постраждалої. Вона розповіла, що у неї почались панічні атаки. Тому до неї у стаціонар приходив психолог. Владиславі потрібні консультації спеціаліста, щоб справитись зі стресом після нападу.

Нагадаємо, що про цю подію повідомила рідна сестра постраждалої Ольга. У соцмережах вона також опублікувала фото постраждалої. На обличчі та ногах видно синяки. Ольга розповіла, що невідомі напали на її сестру з інвалідністю, побили, забрали життєво необхідні ліки та намагались втопити.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Києві дівчата-підлітки побились біля метро. Опубліковано жорстке відео події.