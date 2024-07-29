Викрали, задушили та закопали у лісі: у Києві цинічно вбили іноземця через біткоїни (відео)

Зловмисникам може загрожувати довічне позбавлення волі

У Солом’янському районі Києва група чоловіків посеред вулиці викрала іноземця. Зловмисники силою змусили потерпілого перерахувати біткоїни на їхній криптогаманець, після чого задушили свою жертву.

Труп злочинці закопали в лісі, а криптовалюту перевели в готівку. Подробиці зухвалого злочину розповіли у пресслужбі Національної поліції України.

Четверо чоловіків віком від 24 до 29 років дізналися про те, що 29-річний іноземець має біткоїни, вартість яких становить близько семи мільйонів гривень. Злочинці вирішили заволодіти криптовалютою та ретельно підготувалися до злочину. Вони простежили за іноземцем та дізналися адресу його проживання.

Близько опівночі, коли чоловік повертався додому, його побили та силоміць затягли в автомобіль. Потім іноземця привезли в покинуту будівлю на території Київської області і змусили його перерахувати біткоїни на їх криптогаманець. Після цього зловмисники холоднокровно задушили чоловіка. Труп вони відвезли в ліс і закопали, а криптовалюту перевели в готівку.

Правоохоронцям вдалося розшукати всіх зловмисників та затримати їх. Під час проведення слідчих дій поліцейські вилучили у затриманих гроші, автомобіль та інші речові докази.

Злочинцям інкримінують умисне вбивство з корисливих мотивів та ще три статті КК України. Всім затриманим повідомлено про підозру у скоєнні злочинів та суд узяв їх під варту без можливості внесення застави. Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Київщині сталося звіряче вбивство. Зловмисник завдав чоловікові 20 ножових поранень у різні частини тіла та кинув його вмирати на залізничній станції.