Могла впасть в кому: "Телеграф" узнал подробности нападения на девушку с инвалидностью в Виннице

Двойная угроза для жизни

Владислава, пострадавшая от нападения нетрезвых мужчины и женщины на пляже "Химик" в Виннице, чуть не впала в кому из-за слишком высокого уровня сахара и сильного стресса. Это произошло потому, что нападавшие пытались утопить девушку и забрали у нее глюкометр с инсулином.

Из-за этого события состояние здоровья Владиславы существенно ухудшилось, поэтому ее с сотрясением мозга выписали и направили в эндокринный диспансер. Подробности нападения пострадавшая рассказала "Телеграфу".

Почему на девушку напали: версия Владиславы

Инцидент произошел на винницком пляже "Химик". По словам девушки, началось все со словесной ссоры с нетрезвым мужчиной из-за… туалета. Помещение было закрыто на ключ. Когда Владислава обратилась к рабочему пляжу с просьбой открыть его и объяснила, что имеет серьезную болезнь, ей выдали ключ. Именно это и разозлило мужчину.

"Мотивом у мужчины стало то, что, как оказалось, ему перед этим не дали ключ от туалета, а ко мне, когда попросила и объяснила, что я инвалид, рабочий пляжа отнесся с пониманием, и дал ключ. Мужчине это очень разозлило и он дословно высказался "Она тебе что отс*сала за ключ", а потом ко мне "а мне отс*сешь?", на что я сказала что он ненормальный и пошла к подруге", — вспоминает Владислава.

Разговор между девушкой и мужчиной услышала спутница мужчины. Она тоже была нетрезвая. Владислава считает, что женщина могла приревновать своего партнера, потому что выкрикивала в ее адрес нецензурные слова. Девушка ответила, что она "самая такая". Женщина разозлилась и побежала за Владиславой.

Затем девушку ударили по голове. После этого женщина у нее отняла глюкометр и инсулин, выбросила их в воду. Саму девушку она пыталась утопить и била о камень.

На место происшествия вызвали скорую помощь и правоохранителей. У девушки был высокий сахар и медики отметили, что она может впасть в кому.

"В настоящее время открыто уголовное производство в отношении лиц, совершивших преступление. Нападавших в тот же вечер задержали", ― отмечает Владислава.

Последствия нападения

Девушку госпитализировали в стационар с тошнотой, головокружением и потерей сознания. У нее диагностировали сотрясение мозга, но вскоре выписали.

"Направление на вывод невролога было сотрясение мозга, и согласно этому семейный врач написал направление по ургентной (неотложной) госпитализации. Прошла необходимые обследования, всевозможные анализы и мое общее состояние улучшилось относительно травм головы, но сильные ухудшения моей болезни диабета стали одной из причин выписки, потому что это профиль врачей-эндокринологов. Из-за слишком сильного стресса и того, что уровень сахара в крови (из-за отсутствия инсулина, который был вместе с глюкометром выброшен нападающей женщиной), был очень высок, что угрожало комой, это отмечено приехавшими работниками СМП на месте происшествия. После этого меня выписали со средней степенью тяжести, по направлению в эндокринный диспансер, для дальнейшего прохождения реабилитации по моей болезни", ― рассказала девушка.

Нападение сказалось и на психическом здоровье пострадавшей. Она рассказала, что у нее начались панические атаки. Поэтому к ней в стационар приходил психолог. Владиславе нужны консультации специалиста, чтобы справиться со стрессом после нападения.

Напомним, что об этом событии сообщила родная сестра пострадавшей Ольга. В соцсетях она также опубликовала фото пострадавшей. На лице и ногах видны синяки. Ольга рассказала, что неизвестные напали на ее сестру с инвалидностью, избили, забрали жизненно необходимые лекарства и пытались утопить.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве девушки-подростки подрались у метро. Опубликовано жесткое видео происшествия.