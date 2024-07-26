Відібрали ліки та намагались втопити: на пляжі у Вінниці напали на дівчину з інвалідністю (фото)

Є запитання й до поліції

На пляжі "Хімік" у Вінниці нетверезі чоловік та жінка напали на дівчину з інвалідністю, пограбували її та намагались втопити. Невідомі відібрали у неї глюкометр та інсулін й викинули їх у річку.

У дівчини діагностовано струс мозку та побої. Про цю подію повідомила рідна сестра постраждалої Ольга Кошель, вона написала про це в соцмережі.

"Дівчина з інвалідністю просто не сподобалась п’яному відпочивальнику і його супутниці. За що вони пограбували та жорстоко побили беззахисну 42 кілограмову дівчинку. Ви просто вдумайтесь у цей треш: ті нелюди викинули глюкометр та інсулін дівчини в річку. А далі, мов у фільмах жахів, ледь не втопили постраждалу", ― пише Ольга Кошель.

Після нападу у дівчини був струс мозку та численні побої. На опублікованих фото видно синяки.

У користувачки були запитання й до поліції Вінницької області. Як вона пише, один з винуватців втік з районного відділу.

Допис у соцмережах активно поширювали й розголос допоміг затримати нападника. Про це Ольга Кошель відповіла у коментарях під дописом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Одесі чоловік у мілітарі формі напав на кондукторку та дівчину, яка за неї заступилась. У мережі з’явилась інформація, що нападник працював в охоронній фірмі "Самсон". Але у компанії заявили, що чоловік у них не працює.