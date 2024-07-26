Отобрали лекарство и пытались утопить: на пляже в Виннице напали на девушку с инвалидностью (фото)

Есть вопросы и к полиции

На пляже "Химик" в Виннице нетрезвые мужчина и женщина напали на девушку с инвалидностью, ограбили ее и пытались утопить. Неизвестные отобрали у нее глюкометр и инсулин, и выбросили их в реку.

У девушки диагностировано сотрясение мозга и есть следы побоев. Об этом событии сообщила родная сестра пострадавшей Ольга Кошель, она написала об этом в соцсети.

"Девушка с инвалидностью просто не понравилась пьяному отдыхающему и его спутнице. За что они ограбили и жестоко избили беззащитную 42 килограммовую девочку. Вы просто вдумайтесь в этот треш: те изверги выбросили глюкометр и инсулин девушки в реку. А дальше, словно в фильмах ужасов, едва не утопили пострадавшую", — пишет Ольга Кошель.

После нападения у девушки сотрясение мозга и многочисленные побои. На опубликованных фото видны садины.

У Кошель соцсети были вопросы и к полиции Винницкой области. Как она пишет, один из виновников скрылся из районного отдела.

Сообщение в соцсетях активно распространялось и огласка помогла задержать нападающего. Об этом Ольга Кошель ответила в комментариях.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Одессе мужчина в милитари форме напал на кондуктора и заступившуюся за нее девушку. В сети появилась информация, что нападающий работал в охранной фирме "Самсон". Но в компании заявили, что мужчина у них не работает.