У Києві голий чоловік випав з вікна багатоповерхівки: деталі інциденту (відео)

Постраждалого забрала карета швидкої допомоги

Днями у Києві з вікна багатоповерхівки вистрибнув голий чоловік. Інцидент стався в житловому комплексі "Пори року" на вулиці Мокра, 16 (Кудряшова).

Про це повідомляють читачі місцевих телеграм-каналів. Очевидці події зазначають, що самогубця вилетів із шостого поверху.

Користувачі мережі пишуть, що чоловік якимсь чудом вижив. Медикам вдалося реанімувати відчайдуху, потім його госпіталізували. Однак від отриманих травм чоловік помер.

Страшний інцидент у ЖК "Пори року"

Відео з місця події потрапили до соцмереж. На кадрах видно повністю оголеного чоловіка, який без свідомості лежить на тротуарі.

Увага! Чутливий контент!

Нагадуємо, на Київщині у місті Вишгород з багатоповерхового будинку випав чоловік. Очевидці розповідають, що падіння було з 8 поверху.

З місця події у мережі з'явилися фото. Навколо лежачого на асфальті потерпілого калюжа крові та купа дротів. Картина звісно не для слабкодухих.

Про обставини трагедії нічого невідомо. Але судячи з фотографій, чоловікові не вдалося вижити.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві пенсіонерка викинула з балкона кішку. В поліції наголосили, що свої дії жінка пояснює тим, що тварина заважала їй спати. Живодерку затримали для з’ясування всіх обставин злочину.