Під Києвом нападник вдарив чоловіка ножем у груди і залишив помирати в під'їзді (фото)

Зловмисник може провести 8 років у в'язниці

На Київщині у Бучі чоловік поранив ножем місцевого жителя. Зловмиснику оголосили про підозру.

Про це повідомляє поліція Київської області. За словами правоохоронців, 14 липня до них надійшло повідомлення від мешканців міста, що вони виявили в підʼїзді скривавленого чоловіка.

Як з'ясувало слідство, в одній із багатоповерхівок між двома чоловіками виник конфлікт. Внаслідок цього 55-річний зловмисник ударив ножем свого 43-річного опонента.

"Правоохоронці встановили, що між чоловіками виник раптовий конфлікт. Зловмисник ударив противника ножем в область грудей і втік", — зазначають у поліції.

Нападником виявився жителем Бородянки. Співробітники поліції затримали зловмисника.

"Слідчі повідомили фігуранту про підозру за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 ККУ)", — підкреслюють правоохоронці.

Так, чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі. Наразі фігурант під вартою.

На місці злочину

Нагадуємо, у Києві судитимуть двох чоловіків, яких підозрюють у вбивстві та приховуванні злочину. Обвинувачений під час конфлікту наніс товаришу чисельних ножових поранень, інший допоміг приховати скоєне.

Як з'ясувало слідство, 50-річний киянин під час застілля у квартирі почав сваритися зі своїм товаришем. Зловмисник накинувся на потерпілого з ножем та завдав йому численних поранень, внаслідок яких той помер.

Після скоєння вбивства фігурант попросив 46-річного знайомого допомогти йому приховати сліди злочину. Чоловіки витягнули тіло загиблого на вулицю та залишили біля сміттєвих баків.

Раніше "Телеграф" писав, що на Київщині затримали чоловіка, який забив до смерті ногами свого товариша. Після скоєння злочину він тиждень ховався в лісі.