В Днепре нашли тело известного активиста

На теле нашли признаки насильственной смерти

В Днепре нашли тело 32-летнего активиста Михаила Тонконогого. По предварительной информации, его убили.

Об этом пишет "Днепр оперативный". В сообщении указано, что на теле мужчины были обнаружены огнестрельные ранения.

"По информации из собственных источников, нам стало известно, что оперативники криминальной полиции уже задержали группу лиц, которые могут быть причастны к совершению особо тяжкого преступления", — говорится в сообщении.

Официального комментария от полиции пока не было. Подробности происшествия будет устанавливать экспертиза.

Информацию об убийстве косвенно подтвердил председатель Соборного районного совета города Артем Тимарев.

Как известно, Тонконогий был главой профсоюза автомобилистов и перевозчиков Днепропетровской области. 22 июля он уехал в неизвестном направлении на автомобиле Skoda Octavia синего цвета. После этого он перестал выходить на связь, а его телефоны были отключены.

Как сообщалось ранее, в Харьковской области произошел конфликт среди бойцов ВСУ с применением огнестрельного оружия. В итоге трое военнослужащих погибли и еще четверо получили ранения.