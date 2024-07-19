Відвідувачі розбігалися в сторони: у Києві закривавлений чоловік розгромив дитячий розважальний центр (відео 18+)

Хуліган поводився неадекватно і не реагував на зауваження

В одному з дитячих розважальних комплексів, розташованих у Дарницькому районі Києва ввечері в четвер, 18 липня, стався кричущий інцидент. На територію центру прийшов дорослий чоловік, який почав трощити все довкола та влаштував бійку з персоналом.

Відвідувачі комплексу були налякані і не знали як поводитися. Подробиці інциденту розповіли у Телеграм-каналі "Київ оперативний".

Повідомляється, що близько 21:40 в один із дитячих розважальних комплексів на Позняках прийшов чоловік. Він перебував у неадекватному стані та поводився агресивно. Хуліган почав нецензурно висловлюватись і чіплятися до відвідувачів.

Через деякий час чоловік влаштував бійку з персоналом та гостями комплексу, а потім почав трощити все навколо. Зловмисник розбив кілька шаф для зберігання особистих речей та лавок.

На опублікованому в соцмережі відео можна помітити, що обличчя чоловіка закривавлено, а поряд з ним знаходиться маленька дитина, яка плаче та кличе тата. Найімовірніше, чоловік привів у центр свою дочку, проте згодом усе переросло у криваву бійку.

Причини та мотиви такої агресивної поведінки чоловіка — невідомі. Також не повідомляється, чи була викликана на місце події поліція.

У відео є ненормативна лексика! Суворо 18+!

Нагадаємо, на Майдані Незалежності у Києві невідомі повиривали прапорці на імпровізованій алеї пам’яті про загиблих воїнів. Окрім цього зловмисники розкидали портрети полеглих захисників. Хто зробив цей цинічний вчинок — невідомо.

Наразі правоохоронці вже зайнялися пошуками вандалів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві невідомі трощили на паркуванні автомобілі. В результаті події транспортні засоби залишилися без фар і з розбитим лобовим склом, а одна з машин належала військовослужбовцю.