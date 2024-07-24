На Харківщині військовослужбовець розстріляв товаришів по службі: є вбиті та поранені

Інцидент стався на ґрунті особистих відносин

На Харківщині стався конфлікт серед військовослужбовців із застосуванням вогнепальної зброї. У результаті троє військовослужбовців загинули та ще четверо отримали поранення.

Про це повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця". Наголошується, що інцидент стався з особистих причин бійців.

"Сьогодні, на Харківщині, в одному із підрозділів, військовослужбовцями, на підґрунті особистих взаємовідносин, було застосовано вогнепальну зброю. Внаслідок стрілянини, троє військовослужбовців загинуло, ще четверо отримали поранення", — йдеться у повідомленні.

Поранених військовослужбовців було доставлено до Військово-медичного клінічного центру, де їхнє життя намагаються врятувати лікарі. Повідомляється, що вони перебувають у тяжкому стані.

Керівництво підрозділу обіцяє вжити заходів, щоб не допустити повторення подібних випадків у майбутньому, на місці вже працюють правоохоронці та служба правопорядку ЗСУ.

Як повідомлялося раніше, у готелі міста Тернопіль сталося вбивство. Майор вистрілив у військовослужбовця прикордонної служби, через що той помер на місці події.