Дуже скрєпно та духовно: росіянка "покарала" сина двома фалоімітаторами за домагання до брата

Сім’я кілька років стояла на обліку як неблагополучна

У Росії мати зґвалтувала сина-підлітка двома іграшками для дорослих. Таким чином вона покарала дитину за те, що той нібито чіплявся до молодшого брата.

Про це повідомляють росЗМІ та Telegram-канали. Жінці загрожує до 20 років позбавлення волі.

Інцидент стався 13 липня у місті Ноябрськ Ямало-Ненецького автономного округу. 41-річна жінка була вдома одна із двома синами 8 та 12 років. Якоїсь миті вона відволіклася від домашніх справ, зайшла до кімнати до синів і жахнулася — старший лежав на молодшому і цілував його.

Жінка розлютилася і вирішила покарати підлітка. Вона замкнулася з ним в іншій кімнаті, дістала два фалоімітатори та зґвалтувала сина. Весь цей час молодша дитина сиділа в іншій кімнаті й чула крики брата: "Мамо, мені боляче. Мамо, не треба", — розповів він поліції. Після знущання мати вигнала сина до своєї подруги, а забрала додому лише наступного ранку.

Жінка нібито взяла обіцянку з підлітка, що він більше не домагатиметься молодшого брата. Але на цьому знущання не скінчилося. Вона випила півпляшки горілки, посадила підлітка перед дерев’яним манекеном, увімкнула порнографію та змусила мастурбувати.

У поліцію про катування повідомила та сама подруга жінки, у якої ночував підліток. Правоохоронці розпочали перевірку родини. Як з’ясувалося, жінка сама виховує двох синів, а з 2018 року по 2022 рік значилася на профілактичному обліку у підрозділі у справах неповнолітніх (ПДН). Була знята з обліку "у зв’язку із припиненням негативного впливу на дітей та оздоровленням обстановки".

При цьому в мережі повідомляють, що старший син за останні кілька місяців неодноразово тікав із дому та потрапляв у поле зору співробітників ПНД. Нині його та молодшого брата вилучили у горе-матері та помістили до Центру соціального обслуговування населення.

Проти жінки порушили кримінальну справу за п. "б", ч. 4 ст. 132 КК РФ (Насильницькі дії сексуального характеру щодо особи, яка не досягла чотирнадцятирічного віку). Максимальне покарання – до 20 років позбавлення волі. У Слідчому комітеті ніяк не коментують подію.

У мережі жахнулися від того, що сталося, і нагадали, що 2024 рік в Росії оголошений "роком сім’ї". Інцидент назвали "скрєпним" та "духовним", а жінку — "матір’ю року". Де батько дітей та чи бере він участь у їхньому вихованні невідомо. Деякі також почали цікавитися, звідки у жінки вдома манекен і навіщо їй два фалоімітатори.

Також "Телеграф" розповідав про те, що на Буковині чоловік ґвалтував падчериць та рідних дітей. Суд ухвалив йому вирок.