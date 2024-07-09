Ґвалтував падчерок та рідних дітей, а злочини знімав на телефон: на Буковині засудили чоловіка

Ганебні відео він показував дітям

У Чернівцях засудили на 15 років 43-річного чоловіка, який розбещував та ґвалтував дітей двох своїх неповнолітніх рідних дітей та двох доньок співмешканки. Свої злочини він фільмував на мобільний телефон.

Ганебні відеоролики чоловік показував дітям. Про це повідомляє пресслужба Чернівецької обласної прокуратури.

За даними слідства, на Буковині чоловік неоднократно ґвалтував дітей. Він вступав у статеві зносини з рідною донькою та обома падчерками. Інтимні зносини він фільмував, а потім ці кадри показував дітям. Ювенальні прокурори змогли довести вину чоловіка у судовому порядку, завдяки чому був оголошений вирок у 15 років позбавлення волі.

Його визнали винним одразу у декількох злочинах:

зґвалтування неповнолітніх;

розбещення неповнолітніх;

розповсюдження порнографічного контенту серед неповнолітніх;

виготовлення, зберігання та розповсюдження дитячої порнографії.

Зазначимо, що досудове розслідування проводили слідчі зі Слідчого управління Головного управління Національної поліції (СУ ГУНП) у Чернівецькій області. Розслідування проводилось за допомогою оперативного супроводу відділу протидії кіберзлочинам у Чернівецькій області Департаменту кіберполіції (ДКП) Нацполіції.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у тимчасово окупованому Бердянську зґвалтували 12-річну дівчинку. У злочині підозрюють вихідців з Азії.