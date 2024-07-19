Очень скрепно и духовно: россиянка "наказала" сына двумя фаллоимитаторами за домогательства к брату

Семья несколько лет стояла на учете как неблагополучная

В России мать изнасиловала сына-подростка двумя игрушками для взрослых. Таким образом она наказала ребенка за то, что тот якобы приставал к младшему брату.

Об этом сообщают росСМИ и Telegram-каналы. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

Инцидент произошел 13 июля в городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа. 41-летняя женщина была дома одна с двумя сыновьями 8 и 12 лет. В какой-то момент она отвлеклась от домашних дел, зашла в комнату к сыновьям и ужаснулась — старший лежал на младшем и целовал его.

Женщина разозлилась и решила наказать подростка. Она заперлась с ним в другой комнате, достала два фаллоимитатора и изнасиловала сына. Все это время младший ребенок сидел в другой комнате и слышал крики брата: "Мама, мне больно. Мама, не надо", рассказал он полиции. После издевательства мать выгнала сына к своей подруге, а забрала домой только на следующее утро.

Женщина якобы взяла обещание с подростка, что он больше не будет домогаться младшего брата. Но на этом издевательства не закончились. Она выпила полбутылки водки, усадила подростка перед деревянным манекеном, включила порнографию и заставила мастурбировать.

В полицию об истязаниях сообщила та самая подруга женщины, у которой ночевал подросток. Правоохранители начали проверку в отношении семьи. Как выяснилось, женщина сама воспитывает двух сыновей, а с 2018 года по 2022 год числилась на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН). Была снята с учета "в связи с прекращением отрицательного влияния на детей и оздоровлением обстановки".

При этом в сети сообщают, что старший сын за последние несколько месяцев неоднократно убегал из дома и попадал в поле зрения сотрудников ПНД. Сейчас его и младшего брата изъяли у горе-матери и поместили в Центр социального обслуживания населения.

На женщину завели уголовное дело по п. "б", ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы. В Следственном комитете никак не комментируют произошедшее.

В сети пришли в ужас от произошедшего и напомнили, что 2024 год в России объявлен "годом семьи". Инцидент назвали "скрепным" и "духовным", а женщину — "матерью года". Где отец детей и принимает ли он участие в их воспитании неизвестно. Некоторые также стали интересоваться, откуда у женщины дома манекен и зачем ей два фаллоимитатора.

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