Росія зустрічає "героїв": бойовик "ДНР" втік з війни та ґвалтував дитину з розумовою відсталістю, спливли моторошні подробиці (фото)

Окупанта затримано

В Росії мобілізований бойовик з "ДНР", зґвалтував 13-річну дівчину з розумовою відсталістю. Чоловік самовільно залишив військову частину та приїхав до Калузької області, де напав на постраждалу.

Про це пишуть росЗМІ. Зазначається, що злочинцем виявився 33-річний чоловік.

Правоохоронці вже затримали мобілізованого із окупованого міста Сніжне Донецької області Олексія Урбановича в Калузькій області.

Слідчі виявили, що мобілізований військовий самовільно залишив свою військових частину ще восени 2023 року. Тоді він переїхав до селища Полотняний Завод у Калузької області. У цьому ж населеному пункті він напав і неодноразово вчинив насильницькі дії над 13-річною дівчинкою. Дитина стоїть на обліку з діагнозом "розумна відсталість".

Стосовно чоловіка порушили кримінальну справу за 4 ст. 132 КК РФ (насильницькі дії сексуального характеру).

Нагадаємо, що напочатку червня в Москві відомого скейтера розстріляли з автомата посеред білого дня. Після поранення потерпілий намагався втекти, проте нападник добив його пострілом у голову. Всього підозрюваний зробив щонайменше три постріли.

Раніше "Телеграф" писав, що у Підмосков’ї чоловік обливав перехожих кислотою.