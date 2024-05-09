Поки дружини не було вдома: на Дніпропетровщині педофіл місяцями жорстоко ґвалтував 6-річну дитину

Регулярні злочини тривали 8 місяців

На Дніпропетровщині вітчим довгий час жорстоко ґвалтував свою маленьку падчерку. Свої злочини він записував на відео.

Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури. За її даними, злочин стався у Павлоградському районі. Там раніше судимий чоловік упродовж 8 місяців ґвалтував свою 6-річну падчерку.

Злочин чоловік вчиняв, коли дружини не було вдома. Все це він робив з особливою жорстокістю — застосовуючи фізичну силу, щоб вона не могла чинити опір.

"Крім того, чоловік виготовив файл порнографічного характеру за участю потерпілої", — йдеться у повідомленні.

Наразі ґвалтівника вже затримано і він перебуває під вартою. Незабаром його судитимуть за зґвалтування неповнолітньої та виготовлення порнографії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що депутат у власному будинку роками ґвалтував маленьких дівчаток. Усього задокументовано 14 епізодів вчинення розпусних та насильницьких дій щодо шести дітей віком від 6 до 15 років.