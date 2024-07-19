Дитину знайшли мертвою у замінованій річці на Харківщині: її шукали два тижні (відео)

Від найближчого берега його віднесло на 15 метрів

На Харківщині дитина потонула у замінованій річці. Її тіло шукали два тижні.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування. Трагедія сталася на замінованій місцевості у деокупованій Балаклійській громаді.

Сапери відділення підводного розмінування Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України обстежили 1,8 га дна річки Сіверський Донець. Тіло дитини вдалося виявити лише наприкінці другого тижня щоденних пошуків.

"Щорану проходимо на човні поверхню акваторії. Це приблизно 20 квадратних кілометрів. Пошуки ускладнюють швидкісною течією та засміченістю прибережної смуги", — розповів про пошукові роботи начальник відділення підводного розмінування Богдан Шевченко.

Тіло знайшли за три кілометри від місця, де потонулу дитину бачили востаннє. Від найближчого берега його віднесло на 15 метрів.

Як повідомляв "Телеграф", 15 липня у Києві з озера на Троєщині дістали тіло підлітка. За попередніми даними, хлопець прийшов відпочивати до водойми разом із компанією друзів. Загиблому близько 15 років.

А на Закарпатті 25 червня в озері потонуло двоє хлопчиків 8-ми та 9-років. Діти пішли купатися без дозволу батьків та загинули.