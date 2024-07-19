Ребенка нашли мертвым в заминированной реке на Харьковщине: его искали две недели (видео)

От ближайшего берега его унесло на 15 метров

В Харьковской области ребенок утонул в заминированной реке. Его тело искали две недели.

Об этом сообщается на Facebook-странице Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования. Трагедия произошла на заминированной местности в деоккупированной Балаклейской общине.

Саперы отделения подводного разминирования Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины обследовали 1,8 гектара дна реки Северский Донец. Тело ребенка удалось обнаружить только в конце второй недели ежедневных поисков.

"Каждый вечер проходим на лодке поверхность акватории. Это примерно 20 квадратных километров. Поиски усложняют скоростное течение и засоренность прибрежной полосы", – рассказал о поисковых работах начальник отделения подводного разминирования Богдан Шевченко.

Тело нашли в трех километрах от места, где утонувшего ребенка видели в последний раз. От ближайшего берега его унесло на 15 метров.

Как сообщал "Телеграф", 15 июля в Киеве из озера на Троещине достали тело подростка. По предварительным данным, парень пришел отдыхать к водоему вместе с компанией друзей. Погибшему около 15 лет.

А на Закарпатье 25 июня в озере утонуло два мальчика 8-ми и 9-лет. Дети пошли купаться без разрешения родителей и погибли.