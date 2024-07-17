На Львівщині приміська маршрутка зіткнулася з автопоїздом: є загиблі та поранені (фото)

Інцидент стався на трасі "Мукачево-Івано-Франківськ-Львів"

У середу, 17 липня, на Львівщині сталася жахлива ДТП. Приміський рейсовий автобус Львів-Вибранівка зіткнувся з автопоїздом MAN.

Про це повідомляє видання Zaxid.net. В результаті ДТП загинули четверо людей, ще семеро отримали травми.

"Масштабна ДТП на Львівщині за участі вантажівки та рейсового автобуса. Сьогодні о 10:20 до Служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Давидів Львівського району", – повідомили в ДСНС Львівської області.

Як повідомляє видання, маршрутний автобус БАЗ сполученням Львів-Вибранівка зіткнувся з автопоїздом МАН. Інцидент стався на трасі "Мукачево-Івано-Франківськ-Львів" в межах села Давидів, Львівського району.

с. Давидів, Львівська область

Внаслідок ДТП загинули водій автопоїзда та троє пасажирів автобуса. Водій маршрутки та шестеро пасажирів, серед яких чотирирічний хлопчик, з різними травмами доставлені до лікарні. Нині медики уточнюють їх діагнози.

На місці події також працюють психологи, які підтримують родичів загиблих.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.3 ст.286 ККУ). Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Молдові автобус з українцями потрапив у ДТП. На місці події були загиблі та поранені.