Во Львовской области пригородная маршрутка столкнулась с автопоездом: есть погибшие и раненые (фото)

Инцидент произошел на трассе "Мукачево-Ивано-Франковск-Львов"

В среду, 17 июля, на Львовщине произошло ужасное ДТП. Пригородный рейсовый автобус Львов-Выбрановка столкнулся с автопоездом MAN.

Об этом сообщает издание Zaxid.net. В результате ДТП погибли четыре человека, еще семеро получили травмы.

"Масштабное ДТП во Львовской области при участии грузовика и рейсового автобуса. Сегодня в 10:20 в Службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Давыдов Львовского района", — сообщили в ГСЧС Львовской области.

Как сообщает издание, маршрутный автобус БАЗ сообщением Львов-Выбранивка столкнулся с автопоездом МАН. Инцидент произошел на трассе "Мукачево-Ивано-Франковск-Львов" в пределах села Давыдов, Львовского района.

с. Давыдов, Львовская область

В результате ДТП погибли водитель автопоезда и трое пассажиров автобуса. Водитель маршрутки и шесть пассажиров, среди которых четырехлетний мальчик, с разными травмами доставлены в больницу. В настоящее время медики уточняют их диагнозы.

На месте происшествия также работают психологи, поддерживающие родственников погибших.

По факту аварии следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения (ч.3 ст.286 УК). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на три года.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Молдове автобус с украинцами попал в ДТП. На месте происшествия погибли и ранены.