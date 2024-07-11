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Забив до смерті ногами свого товариша: на Київщині розслідують жорстоке вбивство

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Кароліна Терещенко Кароліна Терещенко
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Чоловік не зупиняючи бив потерпілого ногами
Чоловік не зупиняючи бив потерпілого ногами. Фото Колаж "Телеграфу"

За скоєне нападнику загрожує до 8 років тюрми

На Київщині затримали 32-річного чоловіка, якого підозрюють у жорстокому вбивстві товариша. Зловмисник забив до смерті потерпілого ногами.

Про це повідомляє поліція Київської області. Подія сталася днями у приватному будинку в селі Сухоліси, що на Білоцерківщині.

За даними слідства, підозрюваний разом з потерпілим та іншими знайомими проводили час у будинку. Між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. Зловмисник вдарив ногою по голові товариша, від чого той впав на землю. Нападник не зупинився і продовжив бити потерпілого ногами по тулубу вже лежачого на підлозі. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

За словами правоохоронців, після скоєння злочину зловмисник втік з місця події та протягом тижня ховався у місцевому лісі. Вночі 9 липня він повернувся до будинку, загорнув тіло потерпілого у килим, вивіз його на велосипеді до лісу за два кілометри від місця злочину і там закопав.

Поліція знайшла підозрюваного. Він зізнався у скоєному.

"Поліцейські встановили особу зловмисника та вийшли на слід підозрюваного. Згодом кінологи за допомогою службової собаки розшукали зловмисника у чагарниках. Чоловік зізнався працівникам поліції та розповів про усі події, які передували скоєному злочину", — зазначають правоохоронці.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України — тяжкі тілесні ушкодження, що потягли за собою смерть потерпілого. Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Поліція знайшла кривдника та повідомила про підозру

Раніше "Телеграф" писав, у Києві судили чоловіка, який жорстоко вбив свого товариша. Під час раптової сварки він схопив зі столу ніж і завдав знайомому численні ножові поранення у голову, шию та груди.

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