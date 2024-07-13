В Германии украинцы с инвалидностью убили и расчленили латвийца: подробности

Тело утопили в канале Эмс-Фехте

В Германии начался судебный процесс против пары из Украины, убившей на западе страны гражданина Латвии. 55-летний украинец и его 49-летняя жена имели инвалидность, но это не помешало им расчленить убитого.

Об этом пишет Bild. Отмечается, что преступники проживали в городе Нордхорн.

По данным следствия, оба украинца имели инвалидность: у мужчины одна нога, а женщина передвигается в инвалидной коляске. Пара обвиняется в убийстве 53-летнего гражданина Латвии и расчленении его тела в середине февраля.

Местные СМИ добавляют, что все трое были знакомы. Однако во время совместного распития алкоголя в доме украинцев латвиец начал приставать к хозяйке. Муж ударил его бутылкой по голове, нанеся иностранцу смертельное повреждение. Напуганные убийством хозяева отнесли тело в подвал, распылили его циркулярной пилой, разложили части по пакетам и утопили их в канале Эмс-Фехте в нескольких сотнях метров от дома.

Канал Эмс-Фехте

Полиция нашла и арестовала преступников через две недели с момента убийства.

Напомним, что в начале весны этого года на западе Германии в небольшом городке Гоккенгайм произошло резонансное убийство украинок. Полиция больше недели не могла выйти на след подозреваемых.

Ранее "Телеграф" писал, что в Кривом Роге задержан мужчина за изнасилование мальчика.