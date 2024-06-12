Вбивство за цигарку: на Одещині затримали юнака, який зарізав неповнолітнього

Йому загрожує до 15 років увʼязнення

На Одещині затримали 17-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві 15-річного та нападі на його однолітка. Наразі він перебуває під вартою.

Про це повідомили у поліції Одещини. За даними слідства, подія сталась вночі 10 червня в одному з сіл Любашівської ОТГ, тоді до правоохоронців надійшло повідомлення про пораненого підлітка.

Прибувши на місце, поліцейські виявили на автобусній зупинці тіло юнака з колото-різаними пораненнями. Він помер до того, як приїхала швидка допомога.

Поліція встановила, що в той час на зупинці перебувала група підлітків, серед яких був 17-річний хлопець з іншої області. Коли повз компанії проходили двоє 15-річних підлітків, той попросив у них закурити, але отримав відмову.

"На таку відповідь він розлютився і почав завдавати ударів ножем одному з підлітків. Другий, який намагався відштовхнути нападника від товариша, теж отримав удар ножем по нозі. Надалі нападник з місця втік", — стверджують в поліції.

Під час огляду померлого судово-медичний експерт виявив кілька проникаючих колото-різаних поранень. Попередньо, він загинув через множинні відкриті рани грудної клітки. Остаточну причину смерті встановлять після експертизи.

17-річного хлопця поліцейські знайшли у товариша. Слідчі вилучили в нього одяг, у якому він був під час конфлікту. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 та ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України, за що загрожує до 15 років увʼязнення. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії.

"Також зазначимо, що у день проведення поліцейськими слідчого експерименту за участю підозрюваного, в телеграм-каналах було поширене відео за участі родичів убитого підлітка, які намагались дістатись затриманого у поліцейському автомобілі. Ми розуміємо емоції родичів від втрати дитини. Зловмисник неодмінно понесе покарання за скоєне", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав, що в Одесі затримали підозрюваного у звірячому вбивстві військового.