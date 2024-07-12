Жестокое убийство в Киеве: мужчина зарезал своего товарища, а затем оттащил тело к мусорнику (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Более 20 ножевых ранений было на теле потерпевшего
В Киеве будут судить двух мужчин, подозреваемых в убийстве и сокрытии преступления. Обвиняемый во время конфликта нанес товарищу многочисленных ножевых ранений, другой помог скрыть содеянное.
Об этом сообщает полиция Киева. По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение о том, что в Дарницком районе обнаружено тело неустановленного мужчины с признаками насильственной смерти.
Сотрудники полиции задержали двух мужчин, причастных к совершению преступления.
Как выяснило следствие, 50-летний киевлянин во время застолья в квартире начал ссориться со своим товарищем. Злоумышленник набросился на потерпевшего с ножом и нанес ему многочисленные ранения, в результате которых тот скончался.
После совершения убийства фигурант попросил 46-летнего знакомого помочь ему скрыть следы преступления. Мужчины вытащили тело погибшего на улицу и оставили у мусорных баков.
Судебно-медицинская экспертиза установила, что на теле пострадавшего было более 20 ножевых ранений.
"Следователи сообщили 50-летнему злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Его 46-летнему сообщнику, который помогал скрыть преступление, сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 396 УК", — отмечают в полиции.
Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы. Правоохранители подчеркивают, что досудебное расследование уже завершено, а обвинительные акты направлены суду для рассмотрения.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киевской области задержали мужчину, который забил до смерти ногами своего товарища. После совершения преступления он неделю скрывался в лесу.