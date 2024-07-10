У Києві зі скляного мосту зістрибнув молодий хлопець: перші подробиці (відео 18+)

Причини трагедії встановлюються

У середу, 10 липня, у Шевченківському районі Києва сталася трагедія — тут молодий чоловік зістрибнув із пішохідно-велосипедного мосту, який також нерідко називають скляним мостом, чи мостом Кличка. Очевидці та перехожі викликали медиків швидкої допомоги, проте від отриманих травм молодик помер на місці події.

Про це повідомляють київські Телеграм-канали. Правову кваліфікацію події буде присвоєно після проведення всебічного розслідування.

Відомо, що трагічний інцидент стався вранці на столичному "скляному" мосту. Тут молодий хлопець упав із висоти на асфальт і розбився на смерть. За словами очевидців, на вигляд молодій людині було близько 25 років.

Документів при собі він не мав та був одегнений лише в самі шорти.

На місце події викликали швидку та правоохоронців, проте медики лише констатували смерть чоловіка.

Що саме сталося тут – суїцид чи нещасний випадок – невідомо.

Причини та обставини трагедії належить встановити слідству.

Трагедія сталася на "скляному" мосту

Нагадаємо, що наприкінці червня на станції метро "Університет" чоловік опинився під поїздом. Він отримав травми обох ніг і перебував у шоковому стані, проте він вижив і був доставлений до лікарні. Машиніст заявив, що чоловік хотів вчинити суїцид і цілеспрямовано кинувся під поїзд у метрополітені.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві з вікна багатоповерхівки випав чоловік. Від отриманих травм він помер на місці події. Трагедія сталася у Дарницькому районі столиці.