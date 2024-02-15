До квартири вела кривава доріжка: у Києві затримали злочинців, які зарізали чоловіка (відео)

Зловмисників затримали по гарячих слідах

У Дарницькому районі Києва перехожі знайшли біля сміттєвих баків закривавлений труп чоловіка. Неподалік місця події були виявлені сліди крові, які вели до під’їзду багатоповерхового будинку.

Завдяки цій кривавій дорожці правоохоронцям вдалося швидко затримати зловмисників та встановити всі обставини цього жорстокого вбивства. Про це повідомили у прес-службі Поліції Києва.

Так, столичні поліцейські отримали інформацію про те, що в Дарницькому районі Києва біля сміттєвих баків лежить бездиханне тіло чоловіка зі слідами крові. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські.

Правоохоронці звернули увагу на те, що до під’їзду багатоповерхового будинку вели криваві сліди. Прослідувавши по них копи потрапили в одну з квартир, двері до якої були відчинені. Зайшовши всередину житла, патрульні побачили двох чоловіків, які намагалися відмити сліди крові зі свого одягу.

Правоохоронці затримали потенційних убивць та доставили їх до СІЗО. Під час огляду квартири було також виявлено закривавлений ніж.

Зловмисників затримали

Слідство встановило, що під час застілля 50-річний господар квартири посварився з потерпілим, накинувся на нього та завдав останньому близько 15 ножових поранень. Від отриманих травм чоловік помер.

Зловмисник попросив свого 46-річного знайомого допомогти йому приховати сліди злочину та позбутися тіла. Так, спільники винесли труп на вулицю та залишили його біля сміттєвих баків. Після цього чоловіки повернулися до квартири та спробували відмити сліди крові. Саме в цей момент до них і завітали правоохоронці.

Зброю злочин виявили у квартирі

Зловмисників взяли під варту. Чоловіку, який скоїв вбивство, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Його спільнику, який допомагав приховати сліди злочину, також загрожує ув’язнення.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Київщині сталося страшне вбивство — чоловік убив свою колишню дружину, розчленував її та частинами спалив у печі. У цей час разом із злочинцем проживало четверо спільних із убитою дітей, яким він казав, що їхня мама поїхала в гості.