У селі під Дніпром військовий підірвав дружину та доньку гранатою: подробиці (фото)

Чоловік втік з місця злочину і до військової частини не повертався

У селі в Дніпропетровській області 25-річний військовослужбовець втік із військової частини та напав на свою дружину з дитиною, кинувши в них гранату. Після нападу зловмисник втік, його розшукує поліція.

Про це повідомили у ГУ НП Дніпропетровської області. За даними ЗМІ, наразі жінка та їхня 5-річна донька у лікарні.

Інцидент стався в ніч проти 8 липня 2024 року в селі Преображенка Мирівської громади Нікопольського району. Ім’я військового розкрили у мережі, його звуть Роман Біловус. Відомо, що він втік із військової частини близько 23:30, перебуваючи у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння (інформація вимагає офіційного підтвердження). А вже о 23:58 до місцевої поліції надійшло повідомлення про вибух в одному з будинків села.

Військовий прийшов у будинок, де проживала його дружина Ліза з донькою Міланою, витягнув жінку за волосся у двір, повалив її на асфальт і почав душити. Після того кинув під ноги жертві бойову гранату, яка вибухнула. Все це відбувалося на очах у дитини, яка стояла біля дверей будинку.

Внаслідок вибуху гранати жінка отримала тяжкі тілесні ушкодження (множинні осколкові поранення лівої ноги, грудної клітки, закриту черепно-мозкову травму та садна). У дитини діагностовано осколкові поранення правого плеча. Поліція порушила кримінальну справу за ст. 15 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

Після замаху на життя сім’ї військовослужбовець втік і зараз ховається. Його оголосили у розшук:

Прикмети: зріст 180-185 см, волосся чорне, коротке, борода темна коротка.

Був одягнений у темні штани, темну футболку, чорні кросівки.

Особливі прикмети: татуювання на руці.

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