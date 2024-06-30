На Буковині двоє чоловіків з мачете напали на прикордонника: одна людина загинула (фото)

Правоохоронці проводять слідчі дії

У суботу, 29 червня, у Чернівецькій області на кордоні з Румунією прикордонник застрелив чоловіка. Ще один — отримав поранення.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, пише 24 Канал. За його словами, двоє чоловіків напали на військовослужбовця ДПСУ.

"Нападників було двоє і при собі вони мали певні засоби, які застосовували проти прикордонника. З метою збереження свого життя військовослужбовець був вимушений застосувати зброю, у результаті чого один нападник отримав поранення, а інший помер", – підкреслив Демченко.

За його словами, на місце одразу викликали медиків. Також про інцидент повідомили ДБР, поліцію та органи прокуратури. Наразі тривають слідчі дії.

Як повідомив журналіст Віталій Глагола, подія сталася близько 21:00. Дві особи з мачете та газовим балончиком напали військовослужбовця ДПСУ в зоні ділянки ВПС "Селятин". За його словами, прикордонника повалили та завдали удару по нозі.

"Прикордонник у відповідь застосував табельний пістолет Макарова, один правопорушник загинув, інший отримав поранення. Наразі проводиться службове розслідування з приводу нападу на співробітника ДПСУ та загибелі цивільної особи", — зазначив Глагола.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив добірку найбільш смішних спроб перетнути кордон. Порушники одягали дивні костюми або використовували невідповідне знаряддя.