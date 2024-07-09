Обпалили очі та хотіли забрати речі: у Запоріжжі двоє чоловіків напали на поліцейську (фото)

Нападникам загрожує в’язниця

У Запоріжжі, у під’їзді багатоповерхового будинку, двоє чоловіків намагалися напати на поліцейську. У неї силоміць намагалися відібрати рюкзак, після чого розпорошили в очі сльозогінний газ.

Про це повідомляє поліція Запорізької області. Правопорушниками виявились 26-річний та 37-річний мешканці Запорізької області.

Один із нападників на поліцейську

Напад вони планували та діяли за заздалегідь узгодженим планом. Один із них стояв на "варті", інший — напав на жінку в під’їзді, намагався відібрати рюкзак, потім і бризнув в обличчя газовим балончиком. Жінка почала кликати на допомогу і нападники втекли. Постраждалу було доставлено до лікарні з хімічними опіками очей.

Протягом доби правоохоронці затримали обох порушників. Затриманим вже повідомили про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Також суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За вчинене чоловікам загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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