В селе под Днепром военный подорвал жену и дочь гранатой: подробности (фото)

Мужчина скрылся с места преступления и в воинскую часть не являлся

В Никополе Днепропетровской области 25-летний военнослужащий сбежал из воинской части и напал на свою жену с ребенком, бросив в них гранату. После нападения злоумышленник скрылся, его разыскивает полиция.

Об этом сообщили в ГУ НП Днепропетровской области. По данным СМИ, на данный момент женщина и ее 5-летняя дочь в больнице.

Инцидент произошел в ночь на 8 июля 2024 года в селе Преображенка Мировской громады Никопольского района. Имя военного раскрыли в сети, его зовут Роман Биловус. Известно, что он сбежал из воинской части около 23:30, будучи в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (информация требует официального подтверждения). А уже в 23:58 в местную полицию поступило сообщение о взрыве в одном из домов села.

Военный пришел в дом, где проживала его супруга Лиза с дочерью Миланой, вытащил женщину за волосы во двор, повалил ее на асфальт и начал душить. После бросил под ноги жертве боеву гранату, которая взорвалась. Все это происходило на глазах у ребенка, которая стояла у дверей дома.

В результате взрыва гранаты женщина получила тяжкие телесные повреждения (множественные осколочные ранения левой ноги, грудной клетки, закрытая черепно-мозговая травма и ссадины). У ребенка диагностированы осколочные ранения правого плеча. Полиция открыла уголовное дело по ст.15 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

После покушения на жизнь своей семьи военнослужащий сбежал и сейчас скрывается. Его объявили в розыск:

Приметы: рост 180-185 см, волосы черные, короткие, борода темная короткая.

Был одет в темные брюки, темную футболку, черные кроссовки.

Особые приметы: татуировка на руке

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