Важко поранив манікюрними ножицями: у Києві чоловік напав на перехожого (фото)

Зловмисник може провести до 8 років за ґратами

У Києві затримали чоловіка, який напав на перехожого з манікюрними ножицями. Нападник наніс тяжких ножових поранень потерпілому.

Про це повідомляє поліція Києва. За словами правоохоронців, чоловік у стані алкогольного сп'яніння спровокував конфлікт з незнайомцем.

Під час сварки зловмисник ударив перехожого ножицями, а потім дістав складний ніж та загнав у груди. У поліції зазначають, що 33-річного потерпілого у важкому стані лікарі госпіталізували до лікарні.

"Співробітники Дніпровського управління поліції упродовж кількох годин розшукали зловмисника та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", — йдеться у повідомленні.

Знаряддя злочину

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Наразі фігурант перебуває під вартою. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Чоловік важко поранив незнайомця

Нагадуємо, нещодавно в Києві затримали чоловіка, який побив пенсіонерку молотком і відібрав у неї гроші. Зловмисником виявився працівником місцевого СТО.

Як виявилося, 41-річний киянин був знайомий з потерпілою та час від часу навідував її, допомагаючи з дрібним ремонтом у квартирі. Під час останнього візиту зловмисник несподівано схопив молоток і завдав жінці декілька ударів, змусивши її розкрити, де вона зберігає гроші. З квартири пенсіонерки він викрав 2 тисячі доларів та втік.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві банда розбійників напала на жінку і відібрала 3 мільйони гривень. Зловмисникам оголосили про підозру у вчиненні розбою.